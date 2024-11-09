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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Канвон
Сувон - Канвон: обзор матча 09 ноября 2024
Сувон
09.11.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Канвон
6'
J. Seung-Won
42'
K. Tae-han
77'
А. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Канвон
Замена
S. Hwang
️️️️
P. Cheol-woo
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Оливейра
77'
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
K. Han
65'
46'
Замена
J. Jun-Seo
️️️️
I. Yu
Желтая карточка
K. Han
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
K. Tae-han
Пас отдал
K. Han
42'
40'
Желтая карточка
Y. Min-hyuk
39'
Желтая карточка
Y. Lee
ГОЛ! 1:0!
J. Seung-Won
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
88
Yong Lee
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
23
Марко Тучи
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
19
Франко Ковачевич
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
4-3-1-2
51
88
4
5
3
8
53
71
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
4-2-4
1
13
Ги-Хёк
63
97
23
Тучи
18
13
22
47
63
Габриэль
17
3
20
20
3
71
13
13
71
19
Ковачевич
19
Ковачевич
17
15
15
17
Остались в запасе
Сувон
Канвон
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
1
Park Cheong-hyo
ВР
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Сувон - Канвон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
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