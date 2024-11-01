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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Канвон
Ульсан Хендэ - Канвон: обзор матча 01 ноября 2024
Ульсан Хендэ
01.11.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Канвон
36'
G. Ludwigson
54'
M. Ju
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Канвон
Желтая карточка
Ч. Хен У
90'
+6
Замена
М. Салес
️️️️
Д. Боянич
82'
Замена
S. Ho Hwang
️️️️
S. Ko
82'
80'
Замена
C. Jin-hyuk
️️️️
I. Yu
80'
Замена
J. Jun-Seo
️️️️
K. Kim
Желтая карточка
Д. Боянич
67'
Замена
K. Lee
️️️️
C. Lee
64'
61'
Замена
K. Kim
️️️️
Ф. Ковачевич
ГОЛ! 2:0!
M. Ju
Пас отдал
C. Lee
54'
Замена
A. Esaka
️️️️
K. Yun-Gu
46'
46'
Замена
️️️️
S. Jun-Seok
ГОЛ! 1:0!
G. Ludwigson
Пас отдал
S. Ko
36'
19'
Желтая карточка
Y. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
23
Марко Тучи
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
19
Франко Ковачевич
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
3-4-1-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
20
Ки-Хи
16
72
7
14
6
Боянич
73
Юн Ил-Лок
10
17
3-2-1-3
1
13
Ги-Хёк
88
97
2
63
18
47
17
19
Ковачевич
7
20
20
7
6
Боянич
95
Салес
95
Салес
6
Боянич
72
24
24
72
14
8
8
14
17
17
17
17
19
Ковачевич
79
79
19
Ковачевич
15
15
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Канвон
1
Su-huk Jo
ВР
70
Choi Kang-Min
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
70
Choi Kang-Min
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Ульсан Хендэ - Канвон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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