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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Насьональ
Серро Ларго - Насьональ: обзор матча 13 октября 2024
Серро Ларго
13.10.2024, воскресенье, 22:00
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Насьональ
48'
Н. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Насьональ
Замена
M. Añasco
️️️️
J. Contrera
90'
+2
Замена
N. Bertocchi
️️️️
A. Di Pippa
90'
+2
Желтая карточка
R. Rabino
90'
88'
Желтая карточка
М. Перейра
81'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
A. Castro
Замена
I. Lopez
️️️️
L. Cosentino
78'
70'
Желтая карточка
Н. Лопес
70'
Замена
J. Sebastián Amaro Mello
️️️️
К. Олива
70'
Замена
D. Zabala
️️️️
J. Recoba
58'
Замена
A. Galeano
️️️️
R. Bentancourt
58'
Замена
М. Перейра
️️️️
R. Chagas
Замена
G. G. Cordoba
️️️️
I. López
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лопес
Пас отдал
J. Recoba
35'
Желтая карточка
К. Олива
22'
Желтая карточка
R. Bentancourt
Желтая карточка
L. Cosentino
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
10
Luciano Cosentino
ЦП
27
Ian López
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
3-2-3-2
25
2
16
5
19
3
10
27
15
19
33
3-1-3-3
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
22
22
9
23
19
11
Лопес
19
10
10
19
27
10
10
27
5
22
22
5
10
18
18
10
22
2
Веласкес
2
Веласкес
22
28
Олива
31
31
28
Олива
22
10
Перейра
10
Перейра
22
9
22
22
9
19
21
21
19
Остались в запасе
Серро Ларго
Насьональ
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
25
Ignacio Suárez
ВР
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Серро Ларго - Насьональ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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