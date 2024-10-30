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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 30 октября 2024
Манчестер Юнайтед
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Лестер
15'
Каземиро
28'
А. Гарначо
36'
Б. Фернандеш
39'
Каземиро
59'
Б. Фернандеш
33'
Б. Эль-Ханнус
45+3'
К. Коди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
Замена
И. Уитли
️️️️
Д. Зиркзее
85'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Гарначо
73'
72'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Б. Рид
72'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
72'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
К. МакАтир
72'
Замена
W. Alves
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. де Лигт
72'
71'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
К. Околи
Замена
️️️️
М. Рэшфорд
63'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Л. Мартинес
62'
ГОЛ! 5:2!
Б. Фернандеш
59'
45'
+3
ГОЛ! 4:2!
К. Коди
ГОЛ! 4:1!
Каземиро
39'
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
36'
33'
ГОЛ! 2:1!
Б. Эль-Ханнус
ГОЛ! 2:0!
А. Гарначо
Пас отдал
Д. Далот
28'
20'
Желтая карточка
К. Околи
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
А. Гарначо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
(К)
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Бобби Рид
АП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
4-3-3-3
24
Онана
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Линделеф
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
15
Колльер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
17
Гарначо
24
Эриксен
4-2-3-1
21
Уорд
24
Джастин
15
Коди
5
Околи
33
Томас
34
Скипп
34
Сумаре
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
3
Мазрауи
6
Мартинес
11
Зиркзее
29
Уитли
29
Уитли
11
Зиркзее
17
Гарначо
19
Хойлунд
19
Хойлунд
17
Гарначо
5
Околи
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Околи
14
Рид
10
Буонанотте
10
Буонанотте
14
Рид
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
37
37
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
1
Количество передач
557
427
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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