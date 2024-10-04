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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Ливерпуль
Ривер Плейт - Ливерпуль: обзор матча 04 октября 2024
Ривер Плейт
04.10.2024, пятница, 22:00
Уругвай. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
79'
J. Cruz De los Santos
57'
E. Elizalde
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Ливерпуль
88'
Замена
E. Olivera
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
ГОЛ! 1:1!
J. Cruz De los Santos
79'
71'
Замена
L. Aued
️️️️
H. Quintana
71'
Замена
R. Machado
️️️️
C. Tabó
Замена
J. Zeballos
️️️️
A. Bernardo Vera Flores
71'
Желтая карточка
T. Galletto
70'
Замена
T. Galletto
️️️️
M. Alfonso
62'
Замена
J. Cruz De los Santos
️️️️
R. Fernandez
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
E. Elizalde
54'
Желтая карточка
E. Castillo
51'
Желтая карточка
L. Olavarria
46'
Замена
L. Olavarria
️️️️
D. Rodriguez
45'
+4
Желтая карточка
B. Bentaberry
Желтая карточка
R. Fernandez
45'
+4
Желтая карточка
M. Alfonso
34'
18'
Желтая карточка
D. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
14
Christian Tabó
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
4-5-1
12
21
13
23
6
25
22
10
7
Лавега
30
29
3-2-3-2
12
23
20
Амаро
4
2
2
15
28
50
19
14
6
19
19
6
22
27
27
22
10
24
24
10
50
29
29
50
15
29
29
15
28
11
11
28
14
9
9
14
Остались в запасе
Ривер Плейт
Ливерпуль
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Ривер Плейт - Ливерпуль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Сарольди
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