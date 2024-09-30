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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Насьональ
Прогресо - Насьональ: обзор матча 30 сентября 2024
Прогресо
30.09.2024, понедельник, 02:00
Уругвай. Примера, 5 тур
0 : 3
Завершен
Насьональ
45+2'
С. Коатес
66'
J. Recoba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Насьональ
Желтая карточка
G. Castillo
81'
Желтая карточка
I. Lemmo
78'
69'
Замена
G. Petit
️️️️
A. Castro
69'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
R. Bentancourt
66'
ГОЛ! 0:2!
J. Recoba
Замена
H. Sequeira
️️️️
G. Colman
65'
Замена
I. Lemmo
️️️️
P. Caballero
65'
Замена
R. Izquierdo
️️️️
J. Gonzalez
65'
65'
Замена
J. Recoba
️️️️
Н. Лопес
Желтая карточка
J. Gonzalez
60'
Замена
M. Aramburu
️️️️
G. Alles
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Желтая карточка
D. Asconeguy
33'
Желтая карточка
G. Alles
18'
13'
Желтая карточка
R. Bentancourt
12'
Желтая карточка
A. Castro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
9
G. Alles
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
19
H. Sequeira
ЦФ
14
Mateo Aramburu
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Fredy Martínez
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-2-2-3
33
28
22
29
18
3
8
16
11
8
9
4-3-3
1
Мехия
4
Коатес
3
7
17
22
8
22
21
11
Лопес
19
22
4
4
22
16
10
10
16
11
19
19
11
9
14
14
9
11
Лопес
9
9
11
Лопес
22
25
25
22
19
9
Сантандер
9
Сантандер
19
Остались в запасе
Прогресо
Насьональ
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Fredy Martínez
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Fredy Martínez
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Прогресо - Насьональ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
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