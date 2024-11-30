Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 30 ноября 2024
Мельбурн Сити
30.11.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
45'
N. Milanovic (П)
81'
M. Antonsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
89'
Замена
O. Priestman
️️️️
D. Scicluna
89'
Замена
D. Pelekanos
️️️️
A. Pantazopoulos
86'
Желтая карточка
D. Scicluna
81'
ГОЛ! 0:2!
M. Antonsson
Пас отдал
G. Cléúr
76'
Замена
A. Hammond
️️️️
Б. Боррелло
76'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Краев
Замена
Д. Джегго
️️️️
Z. Schreiber
68'
62'
Замена
M. Antonsson
️️️️
Z. Sapsford
Замена
H. Politidis
️️️️
C. Talbot
59'
45'
+2
Желтая карточка
N. Milanovic
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N. Milanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
(К)
ЛЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Zane Schreiber
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
23
Medin Memeti
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
(К)
ВР
19
Jack Clisby
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Benjamin Dunbar
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
17
Arion Sulemani
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
27
James Temelkovski
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
13
Dean Pelekanos
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
3-2-3-2
33
Бич
25
5
Труин
26
16
Бехич
13
Аткинсон
30
Кюн
6
6
10
Коэн
23
4-5-1
20
Томас
6
22
2
19
9
23
Краев
25
8
14
26
Боррелло
25
19
19
25
6
8
Джегго
8
Джегго
6
8
12
12
8
22
13
13
22
23
Краев
64
Мата
64
Мата
23
Краев
9
14
14
9
26
Боррелло
7
7
26
Боррелло
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Benjamin Dunbar
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
17
Arion Sulemani
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
23
Jordan Holmes
ВР
27
James Temelkovski
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Benjamin Dunbar
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
17
Arion Sulemani
ЦФ
Остались в запасе
23
Jordan Holmes
ВР
27
James Temelkovski
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
1
Количество передач
542
447
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+