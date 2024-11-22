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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Вестерн Юнайтед
Перт Глори - Вестерн Юнайтед: обзор матча 22 ноября 2024
Перт Глори
22.11.2024, пятница, 09:30
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Вестерн Юнайтед
52'
T. Ostler
65'
H. Ibusuki
76'
H. Ibusuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Вестерн Юнайтед
Замена
B. O'Neill
️️️️
T. Gomulka
84'
82'
Замена
J. Najdovski
️️️️
N. Botic
82'
Замена
R. Najjarine
️️️️
R. Danzaki
Желтая карточка
J. Risdon
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
H. Ibusuki
Пас отдал
N. Botic
76'
Замена
A. Walatee
️️️️
M. Grimaldi
65'
ГОЛ! 1:1!
H. Ibusuki
Пас отдал
N. Botic
ГОЛ! 1:0!
T. Ostler
Пас отдал
A. Taggart
52'
43'
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Pasquali
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
19
Joshua Risdon
ЦЗ
3
A. Hamzaoui
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
5
Lachlan Barr
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
11
Hiroaki Aoyama
ЦП
7
Nicholas Pennington
ЦФ
26
Khoa Ngo
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
30
Dylan Leonard
ЦЗ
17
Ben Garuccio
(К)
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
15
Zach Lisolajski
ЦП
16
Adam Bugarija
ЦП
6
Brandon O'Neill
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
21
Abdul Faisal
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
20
Rhys Bozinovski
ЦП
11
Abel Walatee
ЦФ
20
Ramy Najjarine
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
19
Michael Ruhs
ЦФ
4-3-3
13
19
33
5
3
20
12
11
22
26
7
4-4-2
1
30
17
13
22
32
21
14
77
9
9
12
6
6
12
21
20
20
21
14
11
11
14
77
20
20
77
9
18
18
9
Остались в запасе
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
20
Oliver Sail
ВР
15
Zach Lisolajski
ЦП
16
Adam Bugarija
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
21
Abdul Faisal
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Tom Heward-Belle
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
15
Zach Lisolajski
ЦП
16
Adam Bugarija
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
21
Abdul Faisal
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Перт Глори - Вестерн Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
9
Офсайды
3
3
Количество передач
305
639
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
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Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
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2021.10.01 09:20
1
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2021.10.01 09:20
1
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1
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