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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Макартур
Сидней - Макартур: обзор матча 10 ноября 2024
Сидней
10.11.2024, воскресенье, 10:00
Австралия. А-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Макартур
88'
P. Wood
73'
А. Пиол
90+6'
М. Яколиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Макартур
90'
+7
Желтая карточка
М. Яколиш
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
М. Яколиш
Пас отдал
В. Жермен
ГОЛ! 1:1!
P. Wood
Пас отдал
J. Courtney-Perkins
88'
86'
Желтая карточка
T. Uskok
83'
Замена
D. De Silva
️️️️
А. Пиол
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Пиол
Пас отдал
I. Vujica
67'
Замена
J. Damevski
️️️️
L. Rose
Замена
P. Wood
️️️️
П. Климала
67'
Замена
J. Kucharski
️️️️
Л. Сена
66'
Замена
N. Amanatidis
️️️️
А. Уахим
66'
Желтая карточка
Л. Сена
51'
50'
Желтая карточка
W. Scott
Замена
Д. Кинг
️️️️
A. Segecic
45'
+3
Вторая желтая
H. Matthews
45'
25'
Замена
А. Пиол
️️️️
J. Hollman
Желтая карточка
H. Matthews
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
14
Hayden Matthews
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
10
Adrian Segecic
ЦП
8
Анас Уахим
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
5
Walter Scott
ЦЗ
2
Kealey Adamson
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
26
Luke Brattan
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Сидней
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
20
Tiago Quintal
ЦФ
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
27
Joshua Damevski
ЦЗ
5
Matthew Jurman
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
19
Ариат Пиол
ЦФ
24
Dean Bosnjak
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Редмэйн
23
4
41
15
Сена
14
10
10
14
8
Уахим
9
Климала
3-2-3-1-1
12
13
5
2
6
15
Арсланажич
26
15
22
44
Яколиш
98
Жермен
10
16
Кинг
16
Кинг
10
8
Уахим
22
22
8
Уахим
15
Сена
9
9
15
Сена
9
Климала
8
8
9
Климала
22
27
27
22
Пиол
7
7
Пиол
15
19
Пиол
19
Пиол
15
Остались в запасе
Сидней
Макартур
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Tiago Quintal
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
1
Alex Robinson
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
24
Dean Bosnjak
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Tiago Quintal
ЦФ
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
24
Dean Bosnjak
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Сидней - Макартур
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
15
Офсайды
1
3
Количество передач
598
369
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Casey Reibelt, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
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