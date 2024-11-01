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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Сидней
Брисбен Роар - Сидней: обзор матча 01 ноября 2024
Брисбен Роар
01.11.2024, пятница, 11:35
Австралия. А-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Сидней
67'
T. Waddingham
78'
Р. Струйк
51'
П. Климала
71'
Л. Сена
90'
J. Kucharski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Сидней
90'
+5
Замена
P. Wood
️️️️
П. Климала
90'
ГОЛ! 2:3!
J. Kucharski
Пас отдал
A. Segecic
89'
Замена
J. Kucharski
️️️️
J. Courtney-Perkins
81'
Замена
A. Segecic
️️️️
А. Уахим
ГОЛ! 2:2!
Р. Струйк
Пас отдал
T. Waddingham
78'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сена
Пас отдал
А. Уахим
Замена
J. Hingert
️️️️
H. Van der Saag
70'
Замена
Р. Струйк
️️️️
В. Шур
70'
ГОЛ! 1:1!
T. Waddingham
Пас отдал
F. Berenguer
67'
Замена
F. Berenguer
️️️️
A. Burke-Gilroy
61'
51'
ГОЛ! 0:1!
П. Климала
Пас отдал
Д. Кинг
Желтая карточка
K. Jelacic
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
8
Валид Шур
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
8
Jay O'Shea
(К)
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
14
Hayden Matthews
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
8
Анас Уахим
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
7
Рафаэль Струйк
ЛВ
19
Quinn Macnicol
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
Сидней
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
20
Will Kennedy
ЦЗ
10
Adrian Segecic
ЦП
33
Marin France
ЦП
20
Tiago Quintal
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
3-2-2-2
1
3
8
Шур
21
4
15
23
8
20
27
4-1-3-1-1
30
Редмэйн
23
41
4
16
Кинг
15
Сена
14
10
14
8
Уахим
9
Климала
17
19
19
17
21
10
10
21
8
Шур
7
Струйк
7
Струйк
8
Шур
8
Уахим
10
10
8
Уахим
4
9
9
4
9
Климала
8
8
9
Климала
Остались в запасе
Брисбен Роар
Сидней
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
19
Quinn Macnicol
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
20
Will Kennedy
ЦЗ
33
Marin France
ЦП
20
Tiago Quintal
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
19
Quinn Macnicol
ЦП
Остались в запасе
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
20
Will Kennedy
ЦЗ
33
Marin France
ЦП
20
Tiago Quintal
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Брисбен Роар - Сидней
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
6
Офсайды
1
3
Количество передач
281
602
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Shane Skinner, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
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2025.09.17 22:43
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2024.11.25 09:44
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2024.09.05 08:38
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