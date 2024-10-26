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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 26 октября 2024
Аделаида Юнайтед
26.10.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
10'
L. Jovanovic
63'
S. James Ngor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
90'
+4
Желтая карточка
H. Steele
83'
Замена
S. Kuzevski
️️️️
L. Mauragis
Замена
J. Yull
️️️️
Z. Clough
82'
Замена
Х. Лопес
️️️️
P. Kikiasnis
75'
Замена
А. Гудвин
️️️️
S. Mauk
75'
72'
Замена
N. Duarte
️️️️
R. Edmondson
63'
ГОЛ! 1:1!
S. James Ngor
62'
Замена
В. Фейжао
️️️️
B. Brandtman
Замена
B. Folami
️️️️
A. Ayoubi
60'
46'
Замена
S. James Ngor
️️️️
A. Kuol
46'
Замена
N. Paull
️️️️
S. Roux
Желтая карточка
P. Kikiasnis
39'
ГОЛ! 1:0!
L. Jovanovic
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
14
Jay Barnett
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
26
Brad Tapp
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
27
Joshua Cavallo
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
19
Sabit James Ngor
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
14
Nicholas Duarte
ЦФ
2-5-2-1
1
4
7
6
14
10
42
55
8
20
Пиериас
9
3-4-3
40
45
5
15
8
МакКалмонт
16
37
26
10
27
45
4
21
Лопес
21
Лопес
4
10
12
12
10
42
17
17
42
6
7
Гудвин
7
Гудвин
6
5
27
27
5
15
21
21
15
45
19
19
45
37
11
Фейжао
11
Фейжао
37
27
14
14
27
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс
40
Ethan Cox
ВР
27
Joshua Cavallo
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
27
Joshua Cavallo
ЦП
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
1
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
4
Офсайды
2
1
Количество передач
649
417
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
Новости команд
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Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс
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