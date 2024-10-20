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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Перт Глори
Макартур - Перт Глори: обзор матча 20 октября 2024
Макартур
20.10.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 1 тур
6 : 1
Завершен
Перт Глори
7'
J. Drew
10'
J. Hollman
21'
T. Uskok
30'
М. Яколиш
45+1'
М. Яколиш
61'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Перт Глори
Замена
W. Scott
️️️️
М. Яколиш
75'
Замена
Д. Арсланажич
️️️️
T. Uskok
68'
Замена
H. Sawyer
️️️️
J. Hollman
67'
64'
Замена
J. Carluccio
️️️️
K. Andrew Moore Majekodunmi
ГОЛ! 6:0!
В. Жермен
Пас отдал
М. Яколиш
61'
46'
Замена
️️️️
L. Canga
ГОЛ! 5:0!
М. Яколиш
Пас отдал
J. Hollman
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
М. Яколиш
Пас отдал
J. Hollman
30'
ГОЛ! 3:0!
T. Uskok
21'
ГОЛ! 2:0!
J. Hollman
Пас отдал
J. Drew
10'
ГОЛ! 1:0!
J. Drew
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
15
Jake Hollman
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
26
Luke Brattan
ЦП
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
4
Luke Bodnar
ЦЗ
24
Andriano Lebib
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
15
Zach Lisolajski
ЦП
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
5
Walter Scott
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
19
Ариат Пиол
ЦФ
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
26
Khoa Ngo
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
17
J. Carluccio
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
3-3-1-3
12
2
13
6
15
22
26
44
Яколиш
5
11
98
Жермен
4-3-1
20
24
33
21
4
6
12
15
22
44
Яколиш
5
5
44
Яколиш
6
15
Арсланажич
15
Арсланажич
6
15
28
28
15
21
17
17
21
Остались в запасе
Макартур
Перт Глори
1
Alex Robinson
ВР
19
Ариат Пиол
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
13
Cameron Cook
ВР
26
Khoa Ngo
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
19
Ариат Пиол
ЦФ
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
26
Khoa Ngo
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Макартур - Перт Глори
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
4
8
Офсайды
0
3
Количество передач
660
297
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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