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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Васл - Аль-Садд
Аль-Васл - Аль-Садд: обзор матча 04 ноября 2024
Аль-Васл
04.11.2024, понедельник, 17:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Садд
29'
А. Перес
61'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Васл - Аль-Садд
90'
+6
Желтая карточка
М. Ваад
88'
Желтая карточка
А. Бадр Аль-Язиди
80'
Замена
А. Бадр Аль-Язиди
️️️️
Т. Салман
Замена
К. Канедо
️️️️
J. Santos
75'
Замена
M. Suroor
️️️️
А. Салех
75'
73'
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Камара
73'
Замена
А. Унас
️️️️
Ю. Абдурисаг
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Б. Хухи
Замена
И. Саксесс
️️️️
Х. Сеферович
60'
Желтая карточка
J. Santos
54'
46'
Замена
G.
️️️️
Ю. Аталь
37'
Желтая карточка
Т. Салман
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
14
Rodrigo
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
10
Фабио Лима
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
8
Гильерме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
11
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
3-2-2-2
1
25
Перес
11
31
12
Салех
15
Сын Хен
6
22
Мияилович
9
Сеферович
7
2-2-2-1-3
22
Баршам
29
Сайсс
20
Аталь
4
Камара
7
Ваад
5
Салман
14
Машаал
16
Хухи
15
Абдурисаг
30
Афиф
17
Кристо
12
Салех
6
6
12
Салех
Салех
10
Лима
10
Лима
Салех
11
7
Канедо
7
Канедо
11
9
Сеферович
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Сеферович
4
Камара
8
Урибе
8
Урибе
4
Камара
5
Салман
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
5
Салман
15
Абдурисаг
96
Унас
96
Унас
15
Абдурисаг
20
Аталь
11
11
20
Аталь
Остались в запасе
Аль-Васл
Аль-Садд
32
Mohamed Ali
ВР
14
Rodrigo
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
14
Rodrigo
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Васл - Аль-Садд
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
9
Количество передач
307
526
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Zabeel Stadion, Dubai
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