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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Соломоновы Острова - Фиджи
Соломоновы Острова - Фиджи: обзор матча 10 октября 2024
Соломоновы Острова
10.10.2024, четверг, 10:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Фиджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Соломоновы Острова - Фиджи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 1
30.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Соломоновы Острова
3 : 3
24.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Каледония
0 : 2
21.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
3 : 3
18.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Фиджи
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
1 : 0
03.10.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
2 : 1
30.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
2 : 0
27.09.2026
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
0 : 1
21.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
3 : 3
18.09.2026
Соломоновы Острова
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Соломоновы Острова
Фиджи
Фиджи – Вануату: кто победит в товарищеском матче 2026 года
20 сентября
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
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Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Отбор на ЧМ-2018. Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку в Россию
2017.09.05 08:15
Отбор на ЧМ-2018. Соломоновы острова сильнее Таити
2016.11.13 09:21
1
Фиджи – Вануату: кто победит в товарищеском матче 2026 года
20 сентября
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Отбор на ЧМ-2018. Новая Зеландия победила Фиджи и вышла в финальную стадию отбора ЧМ-2018
2017.03.28 11:57
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