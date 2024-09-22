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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Ливерпуль
Данубио - Ливерпуль: обзор матча 22 сентября 2024
Данубио
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Уругвай. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
1'
C. Tizon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
C. Tabó
Желтая карточка
M. Fracchia
90'
+2
Замена
N. Blandi
️️️️
S. Fernández
81'
Замена
I. Pintos
️️️️
S. Romero
81'
72'
Замена
H. Vergara
️️️️
H. Quintana
Желтая карточка
S. Fernández
69'
Желтая карточка
S. Romero
64'
50'
Желтая карточка
H. Quintana
46'
Замена
C. Tabó
️️️️
D. Rodriguez
Замена
L. Sosa
️️️️
M. Peralta
40'
25'
Желтая карточка
E. Elizalde
ГОЛ! 1:0!
C. Tizon
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Matías Fracchia
ЦЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
30
Sebastián Fernández
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Данубио
12
Jose Rio
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
3-4-3
1
Гойкоэчеа
16
13
4
3
10
80
19
10
28
30
3-2-3-2
12
4
2
2
20
Амаро
23
50
28
15
11
19
10
6
6
10
19
7
7
19
30
17
17
30
28
14
14
28
15
14
14
15
Остались в запасе
Данубио
Ливерпуль
12
Jose Rio
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Данубио - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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Данубио
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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