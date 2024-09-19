Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - Мариехамн
Лахти - Мариехамн: обзор матча 19 сентября 2024
Лахти
19.09.2024, четверг, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Мариехамн
13'
Ф. Штраус
89'
R. Sid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - Мариехамн
Желтая карточка
D. Fox
90'
+7
Желтая карточка
О. Коскинен
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
R. Sid
89'
Замена
E. Auvinen
️️️️
D. Enqvist
Замена
О. Коскинен
️️️️
M. López
77'
76'
Замена
J. Nissinen
️️️️
K. Wallius
76'
Замена
M. Ojala
️️️️
J. Reid
75'
Желтая карточка
R. Sid
Замена
T. Jäntti
️️️️
E. Virta
65'
60'
Замена
O. Muhamed Tehe
️️️️
A. Larsson
Желтая карточка
Ф. Штраус
55'
26'
Желтая карточка
С. Дальстрем
ГОЛ! 1:0!
Ф. Штраус
Пас отдал
J. Cardoso
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
25
Topias Inkinen
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
10
Eemeli Virta
ЦП
22
Lucas Morais
ЦП
21
Michael López
ЦФ
13
Jordão Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
13
Kalle Wallius
ЦЗ
22
Pedro Machado
ЦЗ
33
Daniel Enqvist
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
14
Michael Fonsell
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Лахти
30
Anton Munukka
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
17
Tommi Jäntti
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
9
L. Ivanovic
ЦФ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Мариехамн
97
Marc Nordqvist
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
20
Emmanuel Patut
ЦП
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
3-1-4-2
31
12
26
25
4
Штраус
27
10
22
14
13
21
2-5-3
32
13
22
33
17
26
14
10
Дальстрем
11
7
16
10
17
17
10
21
10
Коскинен
10
Коскинен
21
33
4
4
33
7
18
18
7
13
28
28
13
11
8
8
11
Остались в запасе
Лахти
Мариехамн
30
Anton Munukka
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
97
Marc Nordqvist
ВР
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
30
Anton Munukka
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Остались в запасе
97
Marc Nordqvist
ВР
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча Лахти - Мариехамн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
Новости команд
Все
Лахти
Мариехамн
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+