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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - Мариехамн
Гнистан - Мариехамн: обзор матча 15 сентября 2024
Гнистан
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Мариехамн
28'
V. Hänninen
46'
V. Hänninen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гнистан - Мариехамн
Желтая карточка
S. Heiskanen
90'
+1
Замена
D. Agbo
️️️️
Р. Еременко
82'
75'
Замена
M. Ojala
️️️️
O. Muhamed Tehe
64'
Замена
E. Auvinen
️️️️
P. Machado
Замена
G. Europaeus
️️️️
J. Latonen
60'
Замена
T. Castro
️️️️
V. Hänninen
59'
Замена
Б. Татар
️️️️
A. Kabashi
59'
ГОЛ! 2:0!
V. Hänninen
46'
ГОЛ! 1:0!
V. Hänninen
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
10
Joakim Latonen
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
13
Kalle Wallius
ЦЗ
22
Pedro Machado
ЦЗ
14
Michael Fonsell
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
7
Adam Larsson
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
14
Henrik Ölander
ЦЗ
15
Gabriel Europaeus
ЦП
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Мариехамн
35
Johannes Viitala
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
21
Arvid Lundberg
ЦФ
4-5-1
1
40
Ояла
22
Райтала
2
4
17
26
Еременко
28
3
10
7
Вяйринен
2-5-1-2
32
13
22
33
20
17
18
10
Дальстрем
14
11
7
10
15
15
10
26
Еременко
20
20
26
Еременко
17
49
49
17
28
32
Татар
32
Татар
28
22
4
4
22
18
8
8
18
Остались в запасе
Гнистан
Мариехамн
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
14
Henrik Ölander
ЦЗ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
35
Johannes Viitala
ВР
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
21
Arvid Lundberg
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
14
Henrik Ölander
ЦЗ
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
21
Arvid Lundberg
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча Гнистан - Мариехамн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Mustapekka Areena, Helsinki
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