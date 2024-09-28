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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - ВПС
СИК - ВПС: обзор матча 28 сентября 2024
СИК
28.09.2024, суббота, 14:30
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
ВПС
81'
T. Kaukua
52'
Е. Башкиров
67'
J. Schreuders
84'
S. Lindeman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - ВПС
90'
+3
Желтая карточка
A. Räisänen
Желтая карточка
В. Тикканен
90'
+1
Замена
G. Oksanen
️️️️
П. Ханнола
89'
86'
Замена
K. Multanen
️️️️
E. Ogude
84'
ГОЛ! 1:3!
S. Lindeman
ГОЛ! 1:2!
T. Kaukua
81'
73'
Замена
A. Räisänen
️️️️
S. Alanko
Замена
J. Streng
️️️️
Р. Карьялайнен
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
J. Schreuders
Пас отдал
M. Haukioja
66'
Замена
J. Vahtera
️️️️
A. Cicale
66'
Замена
J. Schreuders
️️️️
L. Benjamin Smyth
60'
Желтая карточка
J. Hyvärinen
Замена
S. Giabo Yussif
️️️️
В. Гаск
60'
Желтая карточка
В. Гаск
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Е. Башкиров
Пас отдал
L. Benjamin Smyth
Замена
B. Fati
️️️️
L. Strapp
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
11
Kasper Paananen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
СИК
1
Roope Paunio
ВР
3
Babacar Fati
ЦЗ
2
Gabriel Oksanen
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
3-4-4
4
Пиреш
44
20
6
Тикканен
8
Ханнола
25
10
Гаск
11
7
Карьялайнен
11
Морено
12
2-1-3-4
1
23
25
44
Башкиров
4
Ахиабу
7
77
41
20
19
19
20
3
3
20
8
Ханнола
2
2
8
Ханнола
10
Гаск
6
6
10
Гаск
7
Карьялайнен
9
9
7
Карьялайнен
77
34
34
77
19
9
9
19
41
17
17
41
7
30
30
7
Остались в запасе
СИК
ВПС
1
Roope Paunio
ВР
15
Eetu Mömmö
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
1
Roope Paunio
ВР
15
Eetu Mömmö
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча СИК - ВПС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
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2023.03.10 15:15
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