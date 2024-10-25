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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Сурхан - Локомотив Ташкент
Сурхан - Локомотив Ташкент: обзор матча 25 октября 2024
Сурхан
25.10.2024, пятница, 14:00
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив Ташкент
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Матчи команд
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Сурхан
0 : 0
19.11.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Машал
0 : 0
07.11.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бухара
0 : 0
23.10.2026
Сурхан
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Сурхан
0 : 2
29.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
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Сурхан
Локомотив Ташкент
Экс-зенитовец устроил бунт в Узбекистане
6 марта
6
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
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2024.07.26 13:48
3
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2024.07.23 21:56
3
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6 марта
6
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
Экс-форвард «Спартака» перейдет в «Динамо» Мх
2024.07.26 13:48
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Узбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
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«Ростов» интересуется 17-летним полузащитником из Узбекистана
2023.10.23 23:44
«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»
2021.02.10 14:58
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«Уфа» объявила о переходе 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана Урунова
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Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
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