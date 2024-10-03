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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Борац - Панатинаикос
Борац - Панатинаикос: обзор матча 03 октября 2024
Борац
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
50'
Д. Деспотович
11'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борац - Панатинаикос
Замена
D. Cavic
️️️️
С. Савич
88'
Замена
S. Marčetić
️️️️
Д. Деспотович
88'
86'
Желтая карточка
С. Ингасон
Желтая карточка
Э. Кулашин
82'
78'
Замена
В. Арао
️️️️
Н. Максимович
78'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
Д. Греля
️️️️
N. Srećković
77'
72'
Желтая карточка
Н. Максимович
69'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
З. Квржич
️️️️
М. Вукчевич
67'
Замена
Б. Николов
️️️️
D. Skorup
67'
65'
Замена
Тете
️️️️
А. Гнезда Черин
65'
Замена
А. Унаи
️️️️
Ф. Пельистри
64'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
Желтая карточка
С. Эррера
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
С. Эррера
50'
Желтая карточка
D. Skorup
47'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
16
Себастьян Эррера
(К)
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
20
Nikola Srećković
ЦП
8
D. Skorup
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Тасос Бакасетас
(К)
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
88
Дамир Греля
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Adriano Bregou
ЦП
11
Тете
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
3-3-1-3
1
Шишковски
16
Эррера
2
Мейерс
24
Каролина
20
8
98
Огринец
27
Кулашин
77
Савич
21
Деспотович
15
Вукчевич
4-2-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
4
Шенкевельд
15
Ингасон
37
Младенович
88
Максимович
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
9
Бакасетас
31
Джуричич
99
Шпорар
15
Вукчевич
20
Квржич
20
Квржич
15
Вукчевич
20
88
Греля
88
Греля
20
8
8
Николов
8
Николов
8
21
Деспотович
49
49
21
Деспотович
77
Савич
22
22
77
Савич
88
Максимович
15
Арао
15
Арао
88
Максимович
28
Пельистри
21
Унаи
21
Унаи
28
Пельистри
22
Гнезда Черин
11
Тете
11
Тете
22
Гнезда Черин
9
Бакасетас
7
Мансини
7
Мансини
9
Бакасетас
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Борац
Панатинаикос
45
Filip Manojlović
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
45
Filip Manojlović
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Борац - Панатинаикос
3
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
261
611
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.17
Матчи команд
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Борац
- : -
29.11.2026
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Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
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Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Gradski Stadion, Banja Luka
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