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Судьи
Главный судья:
Джером Дэймон (ЮАР)
Помощники:
Селестин Нтагунгира (Руанда), Энок Молефе (ЮАР)

Новая Зеландия - Словакия

15.06.2010, Вторник, 15:30 мск Рустембург, стадион Роял Бафокенг Трансляция: "Россия 2" 14:55 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Новая Зеландия - Словакия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Парагвай 3 1 2 0 3:1 +2 5
2. Словакия 3 1 1 1 4:5 -1 4
3. Новая Зеландия 3 0 3 0 2:2 0 3
4. Италия 3 0 2 1 4:5 -1 2
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