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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Васл - Хаур-Факкан
Аль-Васл - Хаур-Факкан: обзор матча 05 октября 2024
Аль-Васл
05.10.2024, суббота, 18:45
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Хаур-Факкан
15'
А. Перес
22'
N. Giménez
19'
O. Keita
67'
Маттеус
82'
S. Ahmad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Васл - Хаур-Факкан
Замена
J. Santos
️️️️
Ф. Лима
87'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
N. Giménez
87'
82'
ГОЛ! 2:3!
S. Ahmad
Пас отдал
Маттеус
80'
Желтая карточка
S. Al Shamsi
75'
Желтая карточка
A. Hamdan
Замена
А. Салех
️️️️
К. Канедо
72'
Замена
S. Juma Awad
️️️️
T. Uchino
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
Маттеус
62'
Замена
S. Ahmad
️️️️
O. Keita
54'
Желтая карточка
O. Keita
50'
Желтая карточка
P. Henrique
46'
Замена
S. Al Shamsi
️️️️
C. Doumbia
ГОЛ! 2:1!
N. Giménez
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
O. Keita
Пас отдал
A. Al Karbi
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Т. Аль-Зааби
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
10
Фабио Лима
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Хаур-Факкан
1
Ahmed Hamdan
(К)
ВР
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
15
Abdulla Al Karbi
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
30
Oumar Keita
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
6
Won Du-Jae
ЦФ
23
Cheickna Doumbia
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
6
Siaka Sidibe
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Хаур-Факкан
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
10
Ayman Rchoq
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
3-2-1-2-2
1
25
Перес
15
Сын Хен
34
31
22
18
8
Аль-Зааби
10
Лима
7
Канедо
7
4-2-1-3
1
15
74
6
21
Кен-Вон
27
Маттеус
30
7
Лоуренси
9
23
6
7
Канедо
12
Салех
12
Салех
7
Канедо
10
Лима
11
11
10
Лима
22
44
44
22
31
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
31
30
23
23
30
23
27
27
23
Остались в запасе
Аль-Васл
Хаур-Факкан
32
Mohamed Ali
ВР
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
6
Siaka Sidibe
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
2
Omar Saeed
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
10
Ayman Rchoq
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
2
Daniel Pedrozo
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
6
Siaka Sidibe
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
12
Ahmed Mahmoud
ВР
48
Ismail Jamal
ВР
2
Omar Saeed
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
17
Sultan Alzaabi
ЦЗ
41
Khalid Jalal Al Marzouqi
ЦП
28
Hamdan Humaid
ЦП
88
Waleed Husain
ЦП
10
Ayman Rchoq
ЦП
14
Noureddine Oussama
ЦП
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Статистика матча Аль-Васл - Хаур-Факкан
1
4
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
294
466
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Хатта Клуб
1 : 2
07.11.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
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