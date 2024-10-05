Протокол Дибба Аль-Хисн - Аль-Джазира
Составы команд
Остались в запасе
Дибба Аль-Хисн
Аль-Джазира
33
Adel Abu Baker Fadaaq
ВР
84
Abdallah Saeed Salem
ЦЗ
22
Ideba James Elemiike
ЦП
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
Остались в запасе
33
Adel Abu Baker Fadaaq
ВР
84
Abdallah Saeed Salem
ЦЗ
22
Ideba James Elemiike
ЦП
Остались в запасе
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
Статистика матча Дибба Аль-Хисн - Аль-Джазира
Всего ударов по воротам
2
10
Количество передач
119
287
Удары из пределов штрафной
0
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3