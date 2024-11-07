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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Лион
Хоффенхайм - Лион: обзор матча 07 ноября 2024
Хоффенхайм
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лион
47'
В. Жандре
90+6'
У. Тохумджу
66'
Абнер
90+4'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Лион
ГОЛ! 2:2!
У. Тохумджу
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Чалета-Цар
82'
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Какере
Желтая карточка
А. Чавес
79'
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Мерстедт
76'
Замена
А. Гложек
️️️️
Т. Бишоф
75'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
А. Прасс
68'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
А. Крамарич
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Абнер
61'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Ж. Микаутадзе
61'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Орбан
61'
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Бенрахма
61'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Кумбеди
ГОЛ! 1:0!
В. Жандре
Пас отдал
Т. Бишоф
47'
10'
Желтая карточка
К. Мата
Желтая карточка
А. Сташ
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
8
Том Бишоф
АП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
(К)
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Лион
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
3
Чавес
25
Акпогума
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
7
Тохумджу
8
Бишоф
27
Крамарич
9
Мерстедт
4-3-1-2
40
Дескамп
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
17
Омари
16
Абнер
22
Мата
6
Тессманн
8
Какере
10
Бенрахма
99
Орбан
9
Микаутадзе
22
Прасс
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Прасс
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Табакович
9
Табакович
9
Мерстедт
8
Бишоф
10
Гложек
10
Гложек
8
Бишоф
8
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Какере
9
Микаутадзе
10
Шерки
10
Шерки
9
Микаутадзе
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
99
Орбан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
99
Орбан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Лион
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Хоффенхайм - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
360
489
Сейвы
1
8
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.99
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Посещаемость:
18227 из 30150 зрителей (60%)
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