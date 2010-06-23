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Судьи
Главный судья:
Хорхе Ларрионда (Уругвай)
Помощники:
Пабло Фандино, Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)

Австралия - Сербия

23.06.2010, Среда, 22:30 мск Нейспрейт, стадион Мбомбела Трансляция: "Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Австралия - Сербия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 0 1 5:1 +4 6
2. Гана 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Австралия 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Сербия 3 1 0 2 2:3 -1 3
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