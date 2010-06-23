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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
Петер Херманс, Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)

США - Алжир

23.06.2010, Среда, 18:00 мск Цване/Претория, стадион Лофтус Версфельд Трансляция: "Россия-2" 17:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур США - Алжир
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Англия 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Словения 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Алжир 3 0 1 2 0:2 -2 1
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