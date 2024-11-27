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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Шахтер
ПСВ - Шахтер: обзор матча 27 ноября 2024
ПСВ
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
87'
М. Тилльман
90'
М. Тилльман
90+5'
Р. Пепи
8'
Д. Сикан
37'
А. Зубков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Шахтер
ГОЛ! 3:2!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Фламинго
90'
+5
Желтая карточка
М. Тилльман
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Тилльман
90'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Карсдорп
89'
87'
Желтая карточка
Д. Крыськив
ГОЛ! 1:2!
М. Тилльман
87'
Желтая карточка
И. Сайбари
84'
Замена
И. Лосано
️️️️
О. Боскальи
74'
71'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Кевин
69'
Красная карточка
П. Энрике
66'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Зубков
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Ланг
64'
Желтая карточка
О. Боскальи
59'
55'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Сикан
Замена
Р. Пепи
️️️️
М. Дамс
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Зубков
Пас отдал
Е. Конопля
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сикан
Пас отдал
Е. Конопля
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К)
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
70
Ланг
34
Сайбари
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
19
Бондаренко
70
Ланг
20
Тил
20
Тил
70
Ланг
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
21
Боскальи
11
Лосано
11
Лосано
21
Боскальи
32
Дамс
9
Пепи
9
Пепи
32
Дамс
11
Кевин
4
Франьич
4
Франьич
11
Кевин
21
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
21
Зубков
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
Остались в запасе
ПСВ
Шахтер
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ПСВ - Шахтер
3
1
1
Всего ударов по воротам
35
12
Удары в створ
18
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
5
Нарушения
4
2
Офсайды
1
0
Количество передач
607
278
Сейвы
1
15
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
3
1.03
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Филипс
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