Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Бенфика
Монако - Бенфика: обзор матча 27 ноября 2024
Монако
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бенфика
13'
Э. Бен-Сегир
67'
С. Магасса
48'
В. Павлидис
84'
А. Кабрал
88'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Бенфика
90'
+1
Замена
Б. Роллхайзер
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Д. Закария
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:3!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Ди Мария
85'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Ф. Эушнес
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
К. Мависса Элеби
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Магасса
Пас отдал
К. Мависса Элеби
67'
65'
Замена
А. Кабрал
️️️️
В. Павлидис
65'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Флорентину
Замена
М. Салису
️️️️
Э. Бен-Сегир
63'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Б. Эмболо
63'
Вторая желтая
У. Синго
58'
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
К. Энрике
57'
Замена
С. Магасса
️️️️
Л. Камара
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Желтая карточка
У. Синго
42'
42'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Т. Керер
41'
Желтая карточка
Д. Закария
41'
29'
Желтая карточка
А. Каррерас
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
А. Головин
13'
5'
Желтая карточка
Флорентину
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Денис Закария
(К)
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
19
Joan Tincres
ЦФ
Бенфика
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
20
Tiago Parente
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
60
Нуну Феликс
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
10
Головин
7
Эмболо
4-2-1-2-1
1
Трубин
6
Бах
44
Араужо
30
Отаменди
18
Каррерас
14
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
14
Павлидис
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
29
Бен-Сегир
22
Салису
22
Салису
29
Бен-Сегир
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
7
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
7
Эмболо
6
Закария
9
Иленихена
9
Иленихена
6
Закария
14
Эушнес
18
Баррейро
18
Баррейро
14
Эушнес
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
12
Флорентину
11
Амдуни
11
Амдуни
12
Флорентину
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
Остались в запасе
Монако
Бенфика
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
20
Tiago Parente
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Joan Tincres
ЦФ
Остались в запасе
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
20
Tiago Parente
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Монако - Бенфика
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
8
Офсайды
1
6
Количество передач
417
491
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
3.1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Бенфика
«Лион» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:35
Лига 1: шансы «Лиона» и «Монако» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:28
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Лион» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:35
Лига 1: шансы «Лиона» и «Монако» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:28
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+