Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Зальцбург
Байер - Зальцбург: обзор матча 26 ноября 2024
Байер
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 0
Завершен
Зальцбург
8'
Ф. Вирц (П)
11'
А. Гримальдо
30'
Ф. Вирц
61'
П. Шик
72'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Зальцбург
74'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Дьямбу
ГОЛ! 5:0!
А. Гарсия
Пас отдал
Ф. Вирц
72'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
68'
Замена
Артур
️️️️
П. Хинкапе
67'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Э. Паласиос
67'
Желтая карточка
Р. Андрих
65'
ГОЛ! 4:0!
П. Шик
Пас отдал
Ж. Фримпонг
61'
58'
Желтая карточка
М. Йео
46'
Замена
М. Бидструп
️️️️
Б. Кларк
46'
Замена
С. Байчетич
️️️️
Л. Гурна
46'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Терзич
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
А. Гримальдо
30'
16'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Вирц
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Артем Степанов
ЦФ
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
8
Такуму Кавамура
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
14
Шик
4-2-2-1-1
30
Шлагер
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
49
Йео
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
5
Хинкапе
13
Артур
13
Артур
5
Хинкапе
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
29
Гурна
22
Байчетич
22
Байчетич
29
Гурна
6
Дьямбу
24
Капалдо
24
Капалдо
6
Дьямбу
8
Кларк
2
Бидструп
2
Бидструп
8
Кларк
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
Остались в запасе
Байер
Зальцбург
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Байер - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
701
422
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
4
0.23
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
29211 из 30210 зрителей (96%)
Новости команд
Все
Байер
Зальцбург
«Боруссия Д» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
20:20
Бундеслига: шансы «Боруссии Д» и «Байера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:19
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Боруссия Д» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
20:20
Бундеслига: шансы «Боруссии Д» и «Байера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:19
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+