Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)
Помощники:
Жозе Мануэл Силва Кардинал, Бертину Миранда (оба - Португалия)

Нигерия - Южная Корея

22.06.2010, Вторник, 22:30 мск Дурбан, стадион Дурбан Трансляция: "Россия-2" 01:15 (запись) Чемпионат мира, 3 тур Нигерия - Южная Корея
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
...
  • Читайте нас: 