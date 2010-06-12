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Судьи
Главный судья:
Майкл Хестер (Новая Зеландия)
Помощники:
Ян-Хендрик Хинц (Новая Зеландия), Тевита Макасини (Тонга)

Южная Корея - Греция

12.06.2010, Суббота, 15:30 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Россия 2" 14:55 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Южная Корея - Греция
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
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