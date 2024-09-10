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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Австралия
Индонезия - Австралия: обзор матча 10 сентября 2024
Индонезия
10.09.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Австралия
90'
+2
Желтая карточка
С. Силвера
86'
Замена
К. Роулес
️️️️
А. Бехич
Замена
П. Архан
️️️️
М. Фердинан
80'
Замена
Т. Хайе
️️️️
И. Йеннер
70'
66'
Замена
J. Nisbet
️️️️
К. Гудвин
66'
Замена
A. Taggart
️️️️
М. Дюк
59'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Н. Иранкунда
Замена
Витан
️️️️
Р. Струйк
46'
44'
Желтая карточка
К. Баккус
10'
Желтая карточка
К. Гудвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
3
Джей Идзес
(К)
ЦЗ
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
18
Ивар Йеннер
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
20
Сэм Силвера
ЛВ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
4
Кай Роулес
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
11
Joshua Nisbet
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
8
Джон Айредейл
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
3-2-1-3
12
Пас
3
Идзес
17
Вердонк
23
Хюбнер
22
Тджо-А-Он
6
Уолш
18
Йеннер
9
Струйк
7
Фердинан
11
Оратмангоен
4-1-1-3-1
1
Райан
3
Циркати
19
Суттар
21
Берджесс
16
Бехич
17
Баккус
22
Ирвин
10
Иранкунда
20
Силвера
23
Гудвин
15
Дюк
7
Фердинан
12
Архан
12
Архан
7
Фердинан
18
Йеннер
19
Хайе
19
Хайе
18
Йеннер
9
Струйк
8
Витан
8
Витан
9
Струйк
16
Бехич
4
Роулес
4
Роулес
16
Бехич
23
Гудвин
11
11
23
Гудвин
10
Иранкунда
38
Мабиль
38
Мабиль
10
Иранкунда
15
Дюк
9
9
15
Дюк
Остались в запасе
Индонезия
Австралия
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
12
Джо Гаучи
ВР
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
8
Джон Айредейл
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Гаучи
ВР
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
8
Джон Айредейл
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Индонезия - Австралия
3
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
15
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
278
457
Сейвы
5
2
Точность передач %
61
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Gelora Bung Karno Stadium, Senayan
Посещаемость:
70059
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