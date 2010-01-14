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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Палермо
Лацио - Палермо: обзор матча 14 января 2010
Лацио
14.01.2010, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лацио - Палермо
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0
0
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0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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1 : 1
08.11.2026
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01.11.2026
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2 : 6
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