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Расписание матчей
Лига наций
Косово - Румыния
Косово - Румыния: обзор матча 06 сентября 2024
Косово
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа C2, 1 тур
0 : 3
Завершен
Румыния
40'
Д. Ман
51'
Р. Марин (П)
82'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Румыния
Желтая карточка
А. Ррахмани
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
86'
Замена
А. Митрица
️️️️
Н. Станчу
86'
Замена
Д. Олару
️️️️
Р. Марин
Вторая желтая
М. Войвода
85'
83'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
В. Михаила
83'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Дрэгуш
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
В. Михаила
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Л. Пакярада
82'
Желтая карточка
М. Войвода
81'
Замена
Э. Сахити
️️️️
Э. Жегрова
81'
78'
Замена
Ф. Коман
️️️️
Д. Ман
76'
Желтая карточка
Н. Банку
Желтая карточка
Э. Реджбечай
69'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Мурики
66'
Замена
Э. Красники
️️️️
Ф. Аслани
66'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Бериша
66'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Марин
Желтая карточка
В. Бериша
50'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Пас отдал
Р. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
(К)
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Косово
16
Илир Авдили
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
17
Эрмал Красники
ЛВ
10
Эмир Сахити
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Флоран Муслия
ЦП
22
Астрит Селмани
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Румыния
16
Лауренциу Попеску
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
19
Andrei Artean
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-2-2-2
1
Мурич
23
Пакярада
13
Ррахмани
3
Алити
15
Войвода
14
Бериша
6
Реджбечай
10
Жегрова
7
Рашица
11
Аслани
18
Мурики
4-3-2-1
1
Ницэ
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
11
Банку
18
Марин
6
Марин
10
Станчу
20
Ман
13
Михаила
9
Дрэгуш
23
Пакярада
21
Ррудхани
21
Ррудхани
23
Пакярада
14
Бериша
8
Муслия
8
Муслия
14
Бериша
11
Аслани
17
Красники
17
Красники
11
Аслани
10
Жегрова
10
Сахити
10
Сахити
10
Жегрова
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
10
Станчу
22
Митрица
22
Митрица
10
Станчу
18
Марин
7
Олару
7
Олару
18
Марин
13
Михаила
10
Хаджи
10
Хаджи
13
Михаила
20
Ман
7
Коман
7
Коман
20
Ман
9
Дрэгуш
17
Пушкаш
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Косово
Румыния
16
Илир Авдили
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
22
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
16
Лауренциу Попеску
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
16
Илир Авдили
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
22
Астрит Селмани
ЦФ
Остались в запасе
16
Лауренциу Попеску
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Косово - Румыния
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
448
365
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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