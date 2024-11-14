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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Италия
Бельгия - Италия: обзор матча 14 ноября 2024
Бельгия
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Италия
11'
С. Тонали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Италия
90'
+1
Желтая карточка
М. Кен
90'
+1
Желтая карточка
М. Кен
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Т. Кастань
86'
82'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
А. Камбьясо
79'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Н. Барелла
79'
Замена
М. Локателли
️️️️
Н. Ровелла
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Де Куйпер
79'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
77'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
А. Теате
71'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Энгелс
71'
68'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Димарко
68'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Ретеги
Желтая карточка
А. Онана
67'
45'
+2
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Т. Кастань
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Тонали
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
9
Ромелу Лукаку
(К)
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К)
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Матте Сметс
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
24
Онана
8
Энгелс
5
Де Куйпер
10
Троссард
11
Опенда
9
Лукаку
3-4-2-1
1
Доннарумма
20
Камбьясо
6
Буонджорно
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
6
Ровелла
8
Тонали
11
Димарко
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
3
Теате
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
3
Теате
8
Энгелс
7
Вермерен
7
Вермерен
8
Энгелс
21
Кастань
19
Бакайоко
19
Бакайоко
21
Кастань
5
Де Куйпер
14
Лукебакио
14
Лукебакио
5
Де Куйпер
11
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
11
Димарко
20
Камбьясо
19
Гатти
19
Гатти
20
Камбьясо
6
Ровелла
5
Локателли
5
Локателли
6
Ровелла
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
18
Барелла
10
Распадори
10
Распадори
18
Барелла
Остались в запасе
Бельгия
Италия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
16
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
16
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Бельгия - Италия
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
462
545
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Король Бодуэн
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