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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Шотландия
Хорватия - Шотландия: обзор матча 12 октября 2024
Хорватия
12.10.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа A1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шотландия
36'
И. Матанович
70'
А. Крамарич
33'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Шотландия
90'
+4
Желтая карточка
Б. Гилмор
Замена
К. Якич
️️️️
И. Перишич
90'
+1
77'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Л. Дайкс
77'
Замена
Р. Галд
️️️️
Б. Доук
Замена
А. Будимир
️️️️
И. Матанович
71'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Б. Соса
70'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Сучич
62'
Замена
П. Сучич
️️️️
М. Пашалич
46'
Желтая карточка
И. Перишич
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Матанович
Пас отдал
И. Перишич
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кристи
Желтая карточка
М. Пашалич
19'
8'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К)
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Галд
АП
10
Че Адамс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-2-2-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
21
Сучич
14
Перишич
15
Пашалич
20
Матанович
9
Крамарич
4-3-2-1
21
Гордон
22
Ролстон
15
Суттар
5
Хэнли
3
Робертсон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
17
Доук
11
Кристи
9
Дайкс
14
Перишич
18
Якич
18
Якич
14
Перишич
15
Пашалич
17
Сучич
17
Сучич
15
Пашалич
21
Сучич
16
Батурина
16
Батурина
21
Сучич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
17
Доук
20
Галд
20
Галд
17
Доук
9
Дайкс
10
Адамс
10
Адамс
9
Дайкс
Остались в запасе
Хорватия
Шотландия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Шотландия
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
7
Офсайды
1
6
Количество передач
556
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Максимир
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