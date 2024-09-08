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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Испания
Швейцария - Испания: обзор матча 08 сентября 2024
Швейцария
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
1 : 4
Завершен
Испания
41'
З. Амдуни
4'
Хоселу
13'
Ф. Руис
77'
Ф. Руис
80'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Испания
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Варгас
85'
81'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Ф. Руис
80'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Хоселу
77'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Руис
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Эбишер
76'
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Эмболо
76'
69'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
69'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
В. Сьерро
️️️️
Д. Закария
62'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Р. Родригес
62'
59'
Замена
Й. Пино
️️️️
Н. Уильямс
59'
Замена
М. Субименди
️️️️
Родри
Желтая карточка
Г. Вютрих
53'
Желтая карточка
Р. Фройлер
52'
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
ГОЛ! 1:2!
З. Амдуни
Пас отдал
Б. Эмболо
41'
28'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Педри
20'
Красная карточка
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Р. Варгас
18'
13'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Руис
Пас отдал
Н. Уильямс
4'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Л. Ямаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
22
Фабиан Ридер
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
13
Родригес
22
Вютрих
6
Омераджич
5
Аканджи
6
Закария
20
Эбишер
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
10
Амдуни
4-1-2-2-1
1
Райя
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
3
Гримальдо
16
Родри
20
Педри
8
Руис
17
Уильямс
10
Ямаль
9
Хоселу
13
Родригес
22
Ридер
22
Ридер
13
Родригес
6
Закария
6
Сьерро
6
Сьерро
6
Закария
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
20
Эбишер
7
Монтейру
7
Монтейру
20
Эбишер
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
17
Уильямс
11
Пино
11
Пино
17
Уильямс
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
20
Педри
4
Вивиан
4
Вивиан
20
Педри
8
Руис
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Руис
Остались в запасе
Швейцария
Испания
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Швейцария - Испания
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
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