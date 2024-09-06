Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Франция - Италия
Франция - Италия: обзор матча 06 сентября 2024
Франция
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
1 : 3
Завершен
Италия
1'
Б. Барколя
30'
Ф. Димарко
51'
Д. Фраттези
74'
Д. Распадори
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Италия
81'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Ретеги
81'
Замена
М. Брешианини
️️️️
Ф. Димарко
80'
Травма
Ф. Димарко
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Ж. Клосс
77'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Н. Канте
77'
Замена
М. Тюрам
️️️️
А. Гризманн
77'
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Распадори
Пас отдал
И. Удогие
71'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Калафьори
70'
Травма
Р. Калафьори
61'
Замена
И. Удогие
️️️️
Д. Фраттези
Желтая карточка
К. Коне
60'
Замена
К. Коне
️️️️
Ю. Фофана
58'
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Олисе
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
М. Ретеги
49'
Желтая карточка
М. Ретеги
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Л. Пеллегрини
30'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
С. Тонали
ГОЛ! 1:0!
Б. Барколя
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
14
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
17
Салиба
21
Клосс
13
Канте
19
Фофана
12
Барколя
11
Олисе
7
Гризманн
10
Мбаппе
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
11
Димарко
16
Фраттези
4
Риччи
10
Пеллегрини
9
Ретеги
21
Клосс
5
Кунде
5
Кунде
21
Клосс
13
Канте
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
13
Канте
19
Фофана
8
Коне
8
Коне
19
Фофана
11
Олисе
7
Дембеле
7
Дембеле
11
Олисе
7
Гризманн
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Гризманн
16
Фраттези
6
Удогие
6
Удогие
16
Фраттези
5
Калафьори
6
Буонджорно
6
Буонджорно
5
Калафьори
11
Димарко
14
Брешианини
14
Брешианини
11
Димарко
10
Пеллегрини
10
Распадори
10
Распадори
10
Пеллегрини
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
Остались в запасе
Франция
Италия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Франция - Италия
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
585
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Франция
Италия
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
Моуринью высказался о сравнении Беллингема и Зидана
Вчера, 10:36
1
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Моуринью высказался о сравнении Беллингема и Зидана
Вчера, 10:36
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+