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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Албания
Чехия - Албания: обзор матча 11 октября 2024
Чехия
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Албания
3'
Т. Хоры
63'
Т. Хоры
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Албания
Замена
Т. Чванчара
️️️️
П. Шулц
90'
+2
Замена
А. Крал
️️️️
Л. Черв
90'
+2
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
87'
87'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Н. Байрами
Замена
Я. Кухта
️️️️
Т. Хоры
87'
Желтая карточка
А. Гложек
83'
79'
Замена
Т. Сефери
️️️️
К. Лячи
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
69'
65'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Я. Асани
65'
Замена
И. Тучи
️️️️
М. Даку
ГОЛ! 2:0!
Т. Хоры
Пас отдал
В. Цоуфал
63'
44'
Желтая карточка
М. Даку
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
(К)
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
(К)
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Чехия
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
3
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
13
Индрит Тучи
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Коварж
18
Боржил
5
Цоуфал
14
Витик
3
Голеш
22
Соучек
12
Черв
17
Провод
7
Шулц
19
Хоры
18
Черны
4-1-2-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
15
Кумбула
18
Исмайли
3
Митай
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
19
Даку
12
Черв
21
Крал
21
Крал
12
Черв
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
19
Хоры
11
Кухта
11
Кухта
19
Хоры
7
Шулц
10
Чванчара
10
Чванчара
7
Шулц
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
9
Асани
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Асани
14
Лячи
17
Сефери
17
Сефери
14
Лячи
19
Даку
13
Тучи
13
Тучи
19
Даку
10
Байрами
10
Мучи
10
Мучи
10
Байрами
Остались в запасе
Чехия
Албания
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
3
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
11
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
3
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
11
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Чехия - Албания
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
12
Количество передач
525
343
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Дженерали Арена
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