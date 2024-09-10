Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Украина
Чехия - Украина: обзор матча 10 сентября 2024
Чехия
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Украина
21'
П. Шулц
45+2'
П. Шулц
80'
Т. Соучек (П)
37'
В. Ванат
84'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Украина
Замена
А. Крал
️️️️
Л. Черв
89'
84'
ГОЛ! 3:2!
Г. Судаков
Пас отдал
В. Цыганков
84'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
А. Зинченко
81'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Замена
В. Кусей
️️️️
П. Шулц
81'
Замена
П. Шик
️️️️
Т. Хоры
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Соучек
80'
79'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
В. Ванат
79'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Т. Степаненко
70'
Желтая карточка
Г. Судаков
Желтая карточка
Я. Зелены
68'
68'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Н. Шапаренко
68'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
65'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
65'
Желтая карточка
Т. Соучек
64'
Желтая карточка
В. Черны
54'
Желтая карточка
М. Витик
48'
Желтая карточка
Л. Крейчи
47'
ГОЛ! 2:1!
П. Шулц
45'
+2
37'
ГОЛ! 1:1!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:0!
П. Шулц
Пас отдал
В. Черны
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
(К)
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Чехия
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
11
Владислав Кабаев
АП
8
Руслан Малиновский
АП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Коварж
14
Витик
20
Зелены
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
12
Черв
17
Провод
7
Шулц
19
Хоры
18
Черны
3-3-1-2-1
12
Трубин
17
Зинченко
22
Матвиенко
13
Забарный
18
Тымчик
6
Степаненко
16
Миколенко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
7
Мудрик
17
Ванат
12
Черв
21
Крал
21
Крал
12
Черв
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
7
Шулц
9
Кусей
9
Кусей
7
Шулц
19
Хоры
10
Шик
10
Шик
19
Хоры
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
17
Зинченко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Степаненко
10
Шапаренко
8
Судаков
8
Судаков
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
17
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
17
Ванат
Остались в запасе
Чехия
Украина
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Чехия - Украина
5
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Количество передач
348
458
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Чехия
Украина
Министр спорта Украины: «Нельзя позволить России использовать спорт в пропагандистских целях»
27 ноября
10
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Министр спорта Украины: «Нельзя позволить России использовать спорт в пропагандистских целях»
27 ноября
10
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+