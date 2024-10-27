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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Олвейс Реди
Реал Томаяпо - Олвейс Реди: обзор матча 27 октября 2024
Реал Томаяпо
27.10.2024, воскресенье, 23:00
Боливия. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Олвейс Реди
82'
J. Orellana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Олвейс Реди
84'
Желтая карточка
E. Taborga
ГОЛ! 1:0!
J. Orellana
82'
Замена
M. Cardan
️️️️
S. Cuiza
82'
81'
Замена
E. Taborga
️️️️
J. Briceño
81'
Замена
C. Cañozales
️️️️
Х. Мартинес
Замена
D. Pinto
️️️️
S. Villamíl
81'
71'
Замена
R. Terrazas
️️️️
P. Vaca
Замена
S. Sandoval
️️️️
C. Arano
69'
Желтая карточка
S. Villamíl
61'
Замена
M. Tomianovic
️️️️
M. Barbery
46'
Желтая карточка
M. Avilés
40'
Желтая карточка
M. Barbery
31'
26'
Замена
E. Rodriguez
️️️️
C. Gonzalez
24'
Красная карточка
A. Baroja
16'
Желтая карточка
Р. Матеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
5
Leandro Corulo
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
8
Christian Arano
ЦП
6
Rai Lima
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
13
Mario Barbery
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
2
Диего Медина
ЦЗ
24
Pablo Vaca
ЦЗ
17
Хосе Мартинес
ЦП
3
Luis Caicedo
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
32
Carlos Gonzalez
ЦФ
9
José Briceño
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
37
Massiel Cardan
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
9
D. Pinto
ЦФ
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
31
Renan Terrazas
ЦЗ
16
Marco Salazar
ЦЗ
14
Enrique Taborga
ЦП
52
Bernardo Loroño
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
2
José Herrera
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
11
Cristian Cañozales
ЦФ
4-5-1
23
28
25
30
5
45
29
5
13
6
8
4-4-2
1
5
2
Медина
24
33
Куэльяр
3
14
Матеус
42
17
Мартинес
9
32
8
24
24
8
28
37
37
28
13
11
11
13
45
9
9
45
32
99
99
32
24
31
31
24
9
14
14
9
17
Мартинес
11
11
17
Мартинес
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Олвейс Реди
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
16
Marco Salazar
ЦЗ
52
Bernardo Loroño
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
2
José Herrera
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Остались в запасе
16
Marco Salazar
ЦЗ
52
Bernardo Loroño
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
2
José Herrera
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Реал Томаяпо - Олвейс Реди
3
1
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
4
Офсайды
2
1
Количество передач
399
295
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
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2025.05.13 22:10
1
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
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