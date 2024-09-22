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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Олвейс Реди
Аврора - Олвейс Реди: обзор матча 22 сентября 2024
Аврора
22.09.2024, воскресенье, 02:00
Боливия. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Олвейс Реди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Олвейс Реди
Красная карточка
O. Vaca
90'
+3
Желтая карточка
A. Bustamante
88'
88'
Замена
J. Rojas
️️️️
Д. Медина
Замена
O. Vaca
️️️️
J. Reinoso
84'
Замена
A. Sanchez
️️️️
J. Torrico
84'
69'
Замена
J. Briceño
️️️️
D. Rodriguez
69'
Замена
C. Cañozales
️️️️
M. Galindo
63'
Красная карточка
M. Suárez
Красная карточка
E. Michelli
61'
Замена
️️️️
O. Blanco
59'
Желтая карточка
D. Robles
49'
Желтая карточка
J. Torrico
27'
12'
Желтая карточка
M. Suárez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аврора
66
David Akologo
ВР
24
David Robles
ЦЗ
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
20
Carlos Sejas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
3
Cristian Enciso
ЦП
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
18
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
24
Pablo Vaca
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
2
Диего Медина
ЦЗ
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
2
José Herrera
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
28
Oscar Vaca
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
60
Luis Mamani
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
47
José Choque
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
26
Lucas Sánchez
ЦП
24
Jairo Rojas
ЦФ
9
José Briceño
ЦФ
11
Cristian Cañozales
ЦФ
2-5-1-2
66
24
3
Барбоза
17
70
19
3
27
20
18
79
4-5-1
1
24
33
Куэльяр
2
Медина
5
14
Матеус
11
24
17
Мартинес
2
42
18
28
28
18
70
20
20
70
11
11
2
Медина
24
24
2
Медина
11
9
9
11
24
11
11
24
Остались в запасе
Аврора
Олвейс Реди
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
30
Yesit Martínez
ЦП
60
Luis Mamani
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
47
José Choque
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
26
Lucas Sánchez
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
30
Yesit Martínez
ЦП
60
Luis Mamani
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Остались в запасе
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
47
José Choque
ЦП
33
Fabio Zamora
ЦП
26
Lucas Sánchez
ЦП
Главный тренер
Роберто Перес
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Аврора - Олвейс Реди
3
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
5
Офсайды
0
1
Количество передач
172
160
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
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2025.05.15 16:08
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2025.05.13 22:10
1
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
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