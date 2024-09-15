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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль
Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль: обзор матча 15 сентября 2024
Депортиво Мальдонадо
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Уругвай. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
33'
H. Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль
Замена
D. Romero
️️️️
М. Суарес
76'
72'
Замена
L. Olavarria
️️️️
L. Aued
72'
Замена
R. Machado
️️️️
H. Quintana
Замена
F. Milán
️️️️
P. Gonzalez
69'
60'
Замена
H. Vergara
️️️️
К. Амаро
Замена
S. Cartagena
️️️️
B. Centeno
46'
Замена
S. González
️️️️
L. Núñez
46'
45'
Желтая карточка
E. Elizalde
33'
ГОЛ! 0:1!
H. Quintana
Желтая карточка
R. César
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Renato César
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
11
Hernán Toledo
ЦП
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
20
Sebastián Tormo
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Facundo Milán
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
3-5-2
44
32
19
43
Суарес
33
80
80
11
5
24
16
3-2-3-2
12
2
23
20
Амаро
4
2
15
28
50
11
19
43
Суарес
27
27
43
Суарес
5
15
15
5
80
28
28
80
80
9
9
80
11
29
29
11
20
Амаро
14
14
20
Амаро
28
9
9
28
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Ливерпуль
1
Adriano Freitas
ВР
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
20
Sebastián Tormo
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
20
Sebastián Tormo
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
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2024.02.28 10:45
3
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