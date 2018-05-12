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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Факел
Кубань (ЛФЛ) - Факел: обзор матча 03 октября 1992
Кубань (ЛФЛ)
03.10.1992, суббота, 00:00
Чемпионат России. Финальный этап, группа B, 7 тур
0 : 2
Завершен
Факел
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Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Факел
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0
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0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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Кубань (ЛФЛ)
Факел
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
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