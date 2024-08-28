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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 28 августа 2024
Вулверхэмптон
28.08.2024, среда, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Бернли
38'
Г. Гедеш
54'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Г. Гедеш
75'
73'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Р. Гомеш
️️️️
К. Доусон
62'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
62'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Сарабия
62'
58'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 2:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Д. Поденсе
54'
46'
Замена
К. Робертс
️️️️
Д. Браунхилл
46'
Замена
Л. Пирес
️️️️
С. Джей Иган-Райли
46'
Замена
Т. МакДермотт
️️️️
А. Меджбри
Замена
М. Лемина
️️️️
Б. Траоре
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
П. Лима
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
(К)
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Шикинью
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бернли
32
Вацлав Гладкий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
62
Luke Rawlings
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Бернли
42
Этьен Грин
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
43
Will Hugill
ЦП
7
Томми МакДермотт
АП
19
Joe Westley
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Vernon Masara
ЦФ
4-2-3-1
25
Бентли
21
Айт Нури
14
Буэно
15
Доусон
32
Лима
12
Траоре
20
Дойл
10
Шикинью
11
Гедеш
7
Сарабия
11
Поденсе
3-2-2-1-2
32
Гладкий
6
Уорролл
4
Иган-Райли
6
Хамфрис
20
Самбо
15
Макнелли
4
Массенго
8
Браунхилл
28
Меджбри
17
Унтонджи
16
Родригес
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
12
Траоре
99
Лемина
99
Лемина
12
Траоре
11
Гедеш
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Гедеш
15
Доусон
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Доусон
7
Сарабия
7
Хванг
7
Хванг
7
Сарабия
4
Иган-Райли
23
Пирес
23
Пирес
4
Иган-Райли
8
Браунхилл
14
Робертс
14
Робертс
8
Браунхилл
28
Меджбри
7
МакДермотт
7
МакДермотт
28
Меджбри
16
Родригес
9
Фостер
9
Фостер
16
Родригес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
31
Том Кинг
ВР
24
Тоти
ЦЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
42
Этьен Грин
ВР
3
Максим Эстеве
ЦП
43
Will Hugill
ЦП
19
Joe Westley
ЦФ
17
Vernon Masara
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
24
Тоти
ЦЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
3
Максим Эстеве
ЦП
43
Will Hugill
ЦП
19
Joe Westley
ЦФ
17
Vernon Masara
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
1
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
501
498
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
- : -
06.12.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
0 : 1
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
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