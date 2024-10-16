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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - США
Мексика - США: обзор матча 16 октября 2024
Мексика
16.10.2024, среда, 05:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
США
22'
Р. Хименес
49'
С. Уэрта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - США
83'
Замена
О. Трасти
️️️️
Э. Моррис
Замена
Г. Мартинес
️️️️
Р. Хименес
82'
Желтая карточка
Э. Альварес
75'
75'
Желтая карточка
А. Цендеяш
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Р. Альварадо
69'
Замена
Х. Бертераме
️️️️
О. Пинеда
69'
Замена
А. Вега
️️️️
С. Уэрта
68'
63'
Замена
Х. Райт
️️️️
Д. Сарджент
63'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Бусио
63'
Замена
Б. Васкес
️️️️
М. Тилльман
ГОЛ! 2:0!
С. Уэрта
Пас отдал
Р. Хименес
49'
46'
Замена
К. Лунд
️️️️
М. Робинсон
46'
Замена
А. Цендеяш
️️️️
Ю. Муса
34'
Желтая карточка
Э. Моррис
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
22'
Замена
Л. Ромо
️️️️
А. Гуардадо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
5
Йохан Васкес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
21
Сезар Уэрта
ЦП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
13
Тим Рим
(К)
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
14
Джанлука Бусио
ЦП
23
Эйдан Моррис
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Юнус Муса
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
18
Обед Варгас
ЦП
14
Marcel Ruíz
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Херман Бертераме
ЦФ
24
Родриго Уэскас
ЦФ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
26
Алекс Цендеяш
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
20
Брэндон Васкес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Малагон
5
Васкес
3
Монтес
27
Ангуло
2
Санчес
4
Альварес
21
Уэрта
18
Гуардадо
17
Пинеда
25
Альварадо
9
Хименес
4-2-3-1
1
Тернер
19
Скалли
22
МакКензи
13
Рим
5
Робинсон
14
Бусио
23
Моррис
10
Муса
11
Ааронсон
17
Тилльман
9
Сарджент
Ангуло
18
Варгас
18
Варгас
Ангуло
18
Гуардадо
7
Ромо
7
Ромо
18
Гуардадо
25
Альварадо
16
Лайнес
16
Лайнес
25
Альварадо
17
Пинеда
9
Бертераме
9
Бертераме
17
Пинеда
9
Хименес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Хименес
21
Уэрта
10
Вега
10
Вега
21
Уэрта
Робинсон
23
Лунд
23
Лунд
Робинсон
23
Моррис
6
Трасти
6
Трасти
23
Моррис
12
Робинсон
12
Робинсон
10
Муса
26
Цендеяш
26
Цендеяш
10
Муса
14
Бусио
6
Тессманн
6
Тессманн
14
Бусио
9
Сарджент
19
Райт
19
Райт
9
Сарджент
17
Тилльман
20
Васкес
20
Васкес
17
Тилльман
Остались в запасе
Мексика
США
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
24
Родриго Уэскас
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
24
Родриго Уэскас
ЦФ
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
Главный тренер
Хайме Лосано
Статистика матча Мексика - США
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
7
Офсайды
1
2
Количество передач
341
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
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