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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Булонь - Орлеан
Булонь - Орлеан: обзор матча 18 октября 2024
Булонь
18.10.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Орлеан
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Булонь - Орлеан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Орлеан
Франция. Третья лига, 14 тур
Обань
- : -
05.12.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
1 : 0
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
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Орлеан
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
2016.08.25 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
2016.05.01 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
2016.01.21 01:07
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
2019.02.27 07:11
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