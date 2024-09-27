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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Сошо - Орлеан
Сошо - Орлеан: обзор матча 27 сентября 2024
Сошо
27.09.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Орлеан
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Статистика матча Сошо - Орлеан
2
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0
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2
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Орлеан
Франция. Третья лига, 14 тур
Обань
- : -
05.12.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
1 : 0
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
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Сошо
Орлеан
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
2019.02.27 07:11
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