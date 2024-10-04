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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Труа
Дюнкерк - Труа: обзор матча 04 октября 2024
Дюнкерк
04.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Труа
53'
О. Санганте
64'
Y. Bammou
43'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Труа
Замена
A. Sekongo
️️️️
E. Bardeli
90'
89'
Замена
J. Assoumou
️️️️
С. Ириэ
86'
Замена
Т. Бальде
️️️️
П. Ибну Ба
82'
Вторая желтая
A. Kante
80'
Замена
R. Fage
️️️️
P. Gozzi Iweru
Замена
Н. Нсинги
️️️️
К. Теян
75'
73'
Замена
К. Донг
️️️️
М. Аделин
73'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Саид
69'
Желтая карточка
A. Kante
ГОЛ! 2:1!
Y. Bammou
Пас отдал
У. Рагубер
64'
Замена
Г. Курте
️️️️
М. Ривера
58'
ГОЛ! 1:1!
О. Санганте
Пас отдал
Н. Скитта
53'
Желтая карточка
A. Georgen
48'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Саид
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Пас отдал
И. Бура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
19
Yacine Bammou
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Дюнкерк
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
12
Ryan Fage
ЦП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Жауэн
2
23
Сассо
26
Санганте
30
Абнер
18
8
Рагубер
15
Скитта
7
Ривера
30
Теян
19
4-3-1-3
6
Монфрей
4
Диас
5
14
Бура
42
5
Аделин
22
Ириэ
8
Диоп
19
Саид
14
Ба
1
18
42
42
18
30
Теян
9
Нсинги
9
Нсинги
30
Теян
7
Ривера
18
Курте
18
Курте
7
Ривера
14
Ба
19
Бальде
19
Бальде
14
Ба
5
12
12
5
5
Аделин
7
Донг
7
Донг
5
Аделин
19
Саид
20
Рипар
20
Рипар
19
Саид
22
Ириэ
15
15
22
Ириэ
Остались в запасе
Дюнкерк
Труа
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Николя Леметр
ВР
7
Хавьер Шавалерен
ОП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
7
Хавьер Шавалерен
ОП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Дюнкерк - Труа
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
9
Офсайды
2
4
Количество передач
558
333
Сейвы
10
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
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