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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Насьональ
Ривер Плейт - Насьональ: обзор матча 19 августа 2024
Ривер Плейт
19.08.2024, понедельник, 00:00
Уругвай. Примера, 1 тур
3 : 3
Завершен
Насьональ
32'
Х. Лавега (П)
45+3'
N. Rodriguez
90+4'
J. Zeballos
6'
A. Galeano
60'
Н. Лопес (П)
90+7'
N. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Насьональ
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
N. Rodríguez
Желтая карточка
J. Zeballos
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
J. Zeballos
90'
+4
Замена
T. Galletto
️️️️
M. Alfonso
87'
Замена
J. Báez
️️️️
J. Cruz De los Santos
87'
80'
Желтая карточка
G. Petit
79'
Замена
G. Petit
️️️️
A. Galeano
Замена
N. Olivera
️️️️
J. Ignacio Quintana Silva
76'
Замена
J. Zeballos
️️️️
M. Camarda
76'
75'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
D. Polenta
68'
Желтая карточка
F. Martínez
60'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Лопес
Желтая карточка
N. Rodriguez
59'
46'
Замена
D. Polenta
️️️️
L. Lozano
46'
Замена
Н. Лопес
️️️️
D. Zabala
ГОЛ! 2:1!
N. Rodriguez
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Лавега
32'
14'
Желтая карточка
L. Lozano
6'
ГОЛ! 0:1!
A. Galeano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
17
Leandro Lozano
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Gastón González
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-5-1-1
12
21
13
2
22
17
19
7
Лавега
25
30
29
3-2-3-2
1
Мехия
23
7
17
4
Коатес
3
8
10
Перейра
22
18
21
30
23
23
30
19
27
27
19
22
27
27
22
29
24
24
29
2
Веласкес
2
Веласкес
17
23
23
17
21
25
25
21
22
11
Лопес
11
Лопес
22
Остались в запасе
Ривер Плейт
Насьональ
12
Yonatan Irrazábal
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Fredy Martínez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Gastón González
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
12
Yonatan Irrazábal
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Fredy Martínez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Gastón González
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Ривер Плейт - Насьональ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Сарольди
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